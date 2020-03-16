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У Нацбанку прогнозують
«розворот» курсу валют: причини

У Нацбанку прогнозують «розворот» курсу валют: причини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 13:55

У Нацбанку прогнозують «розворот» курсу валют: причини

Пропонуємо до обговорення:
По це повідомив заступник голови Нацбанку Олег Чурій під час брифінгу 20 березня.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 14:06

Курс доллара и евро может упасть в случае, если Украина подпишет новую кредитную программу с Международным валютным фондом на 5,5 миллиарда долларов.

Сразу вспомнилось, почему то 8)
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 14:23

упадет если захочет з..
alekc_sizov
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