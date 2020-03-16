По це повідомив заступник голови Нацбанку Олег Чурій під час брифінгу 20 березня.
Дивися повний текст У Нацбанку прогнозують «розворот» курсу валют: причини.
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 13:55
У Нацбанку прогнозують «розворот» курсу валют: причини
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Дивися повний текст У Нацбанку прогнозують «розворот» курсу валют: причини.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 14:06
Курс доллара и евро может упасть в случае, если Украина подпишет новую кредитную программу с Международным валютным фондом на 5,5 миллиарда долларов.
Сразу вспомнилось, почему то
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