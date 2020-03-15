RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Голова Redmi розповів, чому
виробники відмовляться від...

Голова Redmi розповів, чому виробники відмовляться від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 14:04

Голова Redmi розповів, чому виробники відмовляться від...

Пропонуємо до обговорення:
В якості одного із способів створення площі дисплея максимально корисною і відмови від вирізів виробники смартфонів стали використовувати спеціальні механізми виїжджає модуля. Але за словами глави бренду Redmi Лю Вейбіна, з прийдешнім настанням епохи 5G-мереж компаніям доведеться відмовитися від такого рішення.

Дивися повний текст Голова Redmi розповів, чому виробники відмовляться від камер, що виїжджають.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94155
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 14:04

Хто б казав
olexandr_romanjuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, MSN [Bot] і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт розповів, хто "витягне" Україну з дефолту
R2 » Вів 17 бер, 2020 09:48
5 353
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 бер, 2020 23:58
avjej
Чому українців працевлаштовують неофіційно - опитування...
R2 » Пон 16 бер, 2020 13:26
5 260
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 бер, 2020 10:14
_hunter
Експерт розповів, які права мають пасажири в разі...
R2 » Нед 15 бер, 2020 14:57
1 129
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 бер, 2020 14:57
stas28net

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.