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Голова Redmi розповів, чому виробники відмовляться від...
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 14:04
Пропонуємо до обговорення:
В якості одного із способів створення площі дисплея максимально корисною і відмови від вирізів виробники смартфонів стали використовувати спеціальні механізми виїжджає модуля. Але за словами глави бренду Redmi Лю Вейбіна, з прийдешнім настанням епохи 5G-мереж компаніям доведеться відмовитися від такого рішення.
Дивися повний текст Голова Redmi розповів, чому виробники відмовляться від камер, що виїжджають
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 14:04
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