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В Україні за пів року хотіли
розікрасти 740 млн грн на...

В Україні за пів року хотіли розікрасти 740 млн грн на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 14:36

В Україні за пів року хотіли розікрасти 740 млн грн на...

Пропонуємо до обговорення:
За півроку контррозвідка Служби безпеки України попередила привласнення понад 742 мільйонів гривень бюджетних коштів на виконанні державного оборонного замовлення.

Дивися повний текст В Україні за пів року хотіли розікрасти 740 млн грн на оборонному замовленні - СБУ (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 14:36

це провокація! при ЗЕ не може такого бути
ruslan42212
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