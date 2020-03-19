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В Києві почали курсувати 200
додаткових маршруток –...

В Києві почали курсувати 200 додаткових маршруток –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 14:37

В Києві почали курсувати 200 додаткових маршруток –...

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що 20 березня Києвом почали курсувати 200 додаткових маршруток. Також він розповів, як вони піддаються санітарній обробці.

Дивися повний текст 😷 В Києві почали курсувати 200 додаткових маршруток – Кличко.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 14:37

Наблюдение дня: на остановках в очередях люди накапливаются намного сильнее, чем было в часы пик в транспорте. Отмените тупейшее распоряжение о 10-20 пассажирах.
svk_neo
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 15:04

  svk_neo написав:Наблюдение дня: на остановках в очередях люди накапливаются намного сильнее, чем было в часы пик в транспорте. Отмените тупейшее распоряжение о 10-20 пассажирах.

Людям многократно говорилось: держать дестанцию в 2.5 метра. Если они простейшие рекомендации исполнять не могут -- при чем тут "власти"?..
_hunter
 
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