Мер Києва Віталій Кличко заявив, що 20 березня Києвом почали курсувати 200 додаткових маршруток. Також він розповів, як вони піддаються санітарній обробці.
Дивися повний текст 😷 В Києві почали курсувати 200 додаткових маршруток – Кличко.
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 14:37
В Києві почали курсувати 200 додаткових маршруток –...
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Дивися повний текст 😷 В Києві почали курсувати 200 додаткових маршруток – Кличко.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 14:37
Наблюдение дня: на остановках в очередях люди накапливаются намного сильнее, чем было в часы пик в транспорте. Отмените тупейшее распоряжение о 10-20 пассажирах.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 15:04
Людям многократно говорилось: держать дестанцию в 2.5 метра. Если они простейшие рекомендации исполнять не могут -- при чем тут "власти"?..
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