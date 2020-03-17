Президент України Володимир Зеленський повідомив про перший випадок одужання в Україні від коронавируса.
Дивися повний текст 😷 В Україні є перший випадок одужання від коронавірусу.
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 14:38
В Україні є перший випадок одужання від...
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Дивися повний текст 😷 В Україні є перший випадок одужання від коронавірусу.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 14:38
чому ти радієш, клоун?! порахуй статистику - 2 померлих проти 1 що одужав.
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