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Альфа-Банк Україна дає 10%
кешбеку на продукти, таксі та...

Альфа-Банк Україна дає 10% кешбеку на продукти, таксі та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 15:38

Альфа-Банк Україна дає 10% кешбеку на продукти, таксі та...

Пропонуємо до обговорення:
Альфа-Банк Україна запустив кешбек-акцію: клієнти отримають 10% кешбеку за розрахунки карткою у найпопулярнішій категорії «Продукти» (в тому числі, доставка їжі), а також на таксі та онлайн-сервіси.

Дивися повний текст Альфа-Банк Україна дає 10% кешбеку на продукти, таксі та онлайн-сервіси.
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