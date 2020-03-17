RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Алла Іванець: новий виклик
для бізнесу – дистанційна...

Алла Іванець: новий виклик для бізнесу – дистанційна...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 16:27

Алла Іванець: новий виклик для бізнесу – дистанційна...

Пропонуємо до обговорення:
Коронавірус має навчити нас будувати бізнес по-новому.

Дивися повний текст Алла Іванець: новий виклик для бізнесу – дистанційна робота в командах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94158
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 16:28

Вы знаете, удаленно работа идет как то поживее. Не понимаю, какие факторы на это влияют?
KULANDALE
 
Повідомлень: 95
З нами з: 13.05.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anonymous265, MSN [Bot], Sommer і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
День фінансів, 19 березня: новий графік роботи банків,...
R2 » Чет 19 бер, 2020 19:33
1 95
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 бер, 2020 19:33
KULANDALE
Франція виділяє 345 мільярдів євро для підтримки бізнесу
R2 » Чет 19 бер, 2020 08:49
2 141
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 бер, 2020 13:04
Jango-sk
Податкові канікули: для ФОПів і бізнесу ввели...
R2 » Вів 17 бер, 2020 11:49
7 831
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 бер, 2020 11:35
o_boiko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.