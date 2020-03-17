Коронавірус має навчити нас будувати бізнес по-новому.
Дивися повний текст Алла Іванець: новий виклик для бізнесу – дистанційна робота в командах.
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 16:27
Алла Іванець: новий виклик для бізнесу – дистанційна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Алла Іванець: новий виклик для бізнесу – дистанційна робота в командах.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 16:28
Вы знаете, удаленно работа идет как то поживее. Не понимаю, какие факторы на это влияют?
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