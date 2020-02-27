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Столичні поліцейські припинили роботу трьох гральних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 бер, 2020 16:35
Пропонуємо до обговорення:
Поліція Києва разом із працівниками столичного підрозділу стратегічних розслідувань викрила незаконну діяльність кількох залів ігрових автоматів, котрі функціонували у Шевченківському, Деснянському та Голосіївському районах міста. За всіма фактами розпочаті кримінальні провадження.
Дивися повний текст Столичні поліцейські припинили роботу трьох гральних закладів у різних районах міста (фото, відео)
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 16:36
"А в Голосеевском районе города в игровом зале на улице Лятошинского правоохранители провели неотложный обыск при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения №1. В результате оттуда было изъято 15 комплектов для игорного бизнеса – мониторы и процессоры" - Куда делись корпуса, материнские платы, видеокарты, клавиатуры и мышки? Блин забыл - оперативная память и накопители?
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