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День фінансів, 20 березня:
можливий "розворот" за...

День фінансів, 20 березня: можливий "розворот" за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 18:40

День фінансів, 20 березня: можливий "розворот" за...

Пропонуємо до обговорення:
Що може "розвернути" курс валют, і хто об'єднується заради експрес-доставки продуктів.

Дивися повний текст День фінансів, 20 березня: можливий \"розворот\" за курсом, антикризові заходи від НБУ, євробонди на максимумі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 18:40

Та 20 число, треба платити податки. З понеділка далі вгору
yuluk
 
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