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В Україні вперше суд оштрафував
жінку за порушення...

В Україні вперше суд оштрафував жінку за порушення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 18:52

В Україні вперше суд оштрафував жінку за порушення...

Пропонуємо до обговорення:
Шевченківський районний суд Києва оштрафував жінку на 17 тис. гривень за порушення правил карантину.

Дивися повний текст В Україні вперше суд оштрафував жінку за порушення правил карантину.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 18:53

:(
Глупо.
А как людям кормить свои семьи в этот период???!!!
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 19:22

  anton_gms написав::(
Глупо.

Не глупо, а очень разумно. Может хоть такие меры приучат население к очевидному факту, что в магазине условия лучше, товар качественнее и дешевле чем у барыг на рынке

  anton_gms написав:А как людям кормить свои семьи в этот период???!!!

тем же, за счет чего выплачиваются отпускные - за счет ранее заработанных средств
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nik20100
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 19:25

  nik20100 написав:
  anton_gms написав::(
Глупо.

Не глупо, а очень разумно. Может хоть такие меры приучат население к очевидному факту, что в магазине условия лучше, товар качественнее и дешевле чем у барыг на рынке

  anton_gms написав:А как людям кормить свои семьи в этот период???!!!

тем же, за счет чего выплачиваются отпускные - за счет ранее заработанных средств

пусть оштрафуют Эпицентр Алло Фокстрот Эльдорадо ну на 1,7 млн каждый и эти денежки отправят на медицину ...
а нет, вышеперечисленные заносят в кабинеты кому надо , а не народу с этого шиш
Карантин очень показательный у нас в Украине в плане коррупции :idea: :!:
Знакомый китаец сказал, что лучше подождать и не заражаться коронавирусом Соvid-19 , уже в сентябре выйдет новая версия Соvid-20. Также в линейке Covid-20 Pro и Covid-20 Pro Plus. Говорят, ещё будет бюджетная light/SE версия
yama
 
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