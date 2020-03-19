Шевченківський районний суд Києва оштрафував жінку на 17 тис. гривень за порушення правил карантину.
Дивися повний текст В Україні вперше суд оштрафував жінку за порушення правил карантину.
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 18:52
В Україні вперше суд оштрафував жінку за порушення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні вперше суд оштрафував жінку за порушення правил карантину.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 19:22
Не глупо, а очень разумно. Может хоть такие меры приучат население к очевидному факту, что в магазине условия лучше, товар качественнее и дешевле чем у барыг на рынке
тем же, за счет чего выплачиваются отпускные - за счет ранее заработанных средств
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EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 19:25
пусть оштрафуют Эпицентр Алло Фокстрот Эльдорадо ну на 1,7 млн каждый и эти денежки отправят на медицину ...
а нет, вышеперечисленные заносят в кабинеты кому надо , а не народу с этого шиш
Карантин очень показательный у нас в Украине в плане коррупции
Знакомый китаец сказал, что лучше подождать и не заражаться коронавирусом Соvid-19 , уже в сентябре выйдет новая версия Соvid-20. Также в линейке Covid-20 Pro и Covid-20 Pro Plus. Говорят, ещё будет бюджетная light/SE версия
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