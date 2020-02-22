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Стартап презентував електровелосипед Saigon (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 бер, 2020 19:52
Пропонуємо до обговорення:
Ірландський стартап Modmo розробив стильний і компактний велосипед Saigon з електромотором на передньому колесі, модульною системою аксесуарів і значним запасом ходу, пише «24 техно».
Дивися повний текст Стартап презентував електровелосипед Saigon (відео)
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R2
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 19:52
18,5 А*год - 200 км , 13,9 кг -они самокат сделали ? вообще ни разу не правдоподобно кто интересовался темой понимает что это маразм ,
так как на 200 км надо более 60 А*год
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yama
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