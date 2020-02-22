RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стартап презентував
електровелосипед Saigon (відео)

Стартап презентував електровелосипед Saigon (відео)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 19:52

Стартап презентував електровелосипед Saigon (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Ірландський стартап Modmo розробив стильний і компактний велосипед Saigon з електромотором на передньому колесі, модульною системою аксесуарів і значним запасом ходу, пише «24 техно».

Дивися повний текст Стартап презентував електровелосипед Saigon (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94164
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 19:52

18,5 А*год - 200 км , 13,9 кг -они самокат сделали ? вообще ни разу не правдоподобно кто интересовался темой понимает что это маразм ,
так как на 200 км надо более 60 А*год
yama
 
Повідомлень: 2084
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3927 раз.
Подякували: 402 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли пенсіонерам заплатять обіцяні 1000 гривень (відео)
R2 » Чет 19 бер, 2020 12:44
5 635
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 бер, 2020 13:11
Valentina62
Peugeot презентував новий пікап (фото)
R2 » Суб 22 лют, 2020 13:16
5 525
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 19:52
warlamp
Czinger представила потужний гіперкар (фото, відео)
R2 » Пон 24 лют, 2020 11:31
1 125
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 11:32
panzershreck1921

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.