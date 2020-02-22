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Стартап презентував
електровелосипед Saigon (відео)

Стартап презентував електровелосипед Saigon (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 19:52

Стартап презентував електровелосипед Saigon (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Ірландський стартап Modmo розробив стильний і компактний велосипед Saigon з електромотором на передньому колесі, модульною системою аксесуарів і значним запасом ходу, пише «24 техно».

Дивися повний текст Стартап презентував електровелосипед Saigon (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 19:52

18,5 А*год - 200 км , 13,9 кг -они самокат сделали ? вообще ни разу не правдоподобно кто интересовался темой понимает что это маразм ,
так как на 200 км надо более 60 А*год
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 00:02

Там всё таки сказано "ДО 200 км", т.е. может быть и 0 :) Тем не менее, раз интересующиеся темой не спешат привести пруфы, погуглим их сами.

При езде на велосипеде со скоростью 20 км/ч нужно 70 Вт (на шоссейном велосипеде, хотя для других типов разница не велика). Т.е. на 200 км за 10 часов (вполне разумная для велосипеда скорость) требуется 700 Втч.

Теперь про этот велосипед: Battery 18.5Ah/ 666Wh. Вполне себе близкое к 700 Втч число. Вот каким образом только по количеству Ач узнавать достаточно или нет - это да, только интересующимся темой доступно.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 19:19

так сколько он стоит и где его заказать?
golicelena1
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:15

  golicelena1 написав:так сколько он стоит и где его заказать?

Там же на сайте прямо сразу видна кнопочка "Pre-order for €99". Вот столько и стоит. Ну и доставка из Дублина не бесплатная, наверное. А именно заказать пока никак нельзя.
moveton
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