Стартап презентував електровелосипед Saigon (відео)
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 19:52
Пропонуємо до обговорення:
Ірландський стартап Modmo розробив стильний і компактний велосипед Saigon з електромотором на передньому колесі, модульною системою аксесуарів і значним запасом ходу, пише «24 техно».
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Стартап презентував електровелосипед Saigon (відео)
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R2
Робот новин
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 19:52
18,5 А*год - 200 км , 13,9 кг -они самокат сделали ? вообще ни разу не правдоподобно кто интересовался темой понимает что это маразм ,
так как на 200 км надо более 60 А*год
yama
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Додано: Суб 21 бер, 2020 00:02
Там всё таки сказано "ДО 200 км", т.е. может быть и 0
Тем не менее, раз интересующиеся темой не спешат привести пруфы, погуглим их сами.
При езде на велосипеде со скоростью 20 км/ч нужно 70 Вт (на шоссейном велосипеде, хотя для других типов разница не велика)
. Т.е. на 200 км за 10 часов (вполне разумная для велосипеда скорость) требуется 700 Втч.
Теперь про этот велосипед:
Battery 18.5Ah/ 666Wh
. Вполне себе близкое к 700 Втч число. Вот каким образом только по количеству Ач узнавать достаточно или нет - это да, только интересующимся темой доступно.
moveton
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Додано: Нед 22 бер, 2020 19:19
так сколько он стоит и где его заказать?
golicelena1
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Додано: Пон 23 бер, 2020 08:15
golicelena1 написав:
так сколько он стоит и где его заказать?
Там же на сайте прямо сразу видна кнопочка "Pre-order for €99". Вот столько и стоит. Ну и доставка из Дублина не бесплатная, наверное. А именно заказать пока никак нельзя.
moveton
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Додано: Пон 23 бер, 2020 15:30
99 - це тільки завдаток)))
ціна 2000-2800 євро
slonic32
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