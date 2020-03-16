Згідно з прогнозами трейдерів, обстановка на світовому нафтовому ринку погіршиться. На їхню думку, ціни на нафту можуть опуститися до $ 20 за барель або навіть нижче.
Дивися повний текст Вартість нафти може впасти до $5 за барель - Bloomberg.
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 20:45
Вартість нафти може впасти до $5 за барель - Bloomberg
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість нафти може впасти до $5 за барель - Bloomberg.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 20:45
"Стоимость нефти может упасть до $5..."- это неправильный перевод (неудачная калька).
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В контексте имеется ввиду, что от нынешнего уровня может быть дополнительное снижение максимум в 5 долл. (т.е. "до $15", а не "до $5").
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