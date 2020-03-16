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Вартість нафти може впасти
до $5 за барель - Bloomberg

Вартість нафти може впасти до $5 за барель - Bloomberg
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 20:45

Вартість нафти може впасти до $5 за барель - Bloomberg

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з прогнозами трейдерів, обстановка на світовому нафтовому ринку погіршиться. На їхню думку, ціни на нафту можуть опуститися до $ 20 за барель або навіть нижче.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 20:45

"Стоимость нефти может упасть до $5..."- это неправильный перевод (неудачная калька).
------------------
В контексте имеется ввиду, что от нынешнего уровня может быть дополнительное снижение максимум в 5 долл. (т.е. "до $15", а не "до $5").
AN-2
 
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