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Міжбанк: нудьгувати не довелося
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 бер, 2020 21:19
Пропонуємо до обговорення:
П'ятниця пройшла дуже цікаво на валютному ринку і наочно показала наскільки "небезпечним" з точки зору курсових ризиків є валютний ринок. Нудьгувати клієнтам, банкам, НБУ та населенню не довелося.
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