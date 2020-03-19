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Попит на долар серед українців
становив $30-40 млн на день

Попит на долар серед українців становив $30-40 млн на день
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 21:22

Попит на долар серед українців становив $30-40 млн на день

Пропонуємо до обговорення:
В основному попит на валюту сьогодні генерується українським бізнесом

Дивися повний текст Попит на долар серед українців становив $30-40 млн на день.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 21:23

Осталось пояснить с чего бы украинским компаниям так много долларов вдруг потребовалось. Всего две недели назад ещё бодро обещали, что гривна будет ещё подукрепляться потому, что аграрии свою валюту будут толкать, чтобы чего-то за гривну прикупить перед посевом.
moveton
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