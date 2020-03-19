В основному попит на валюту сьогодні генерується українським бізнесом
Дивися повний текст Попит на долар серед українців становив $30-40 млн на день.
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 21:22
Попит на долар серед українців становив $30-40 млн на день
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Попит на долар серед українців становив $30-40 млн на день.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 21:23
Осталось пояснить с чего бы украинским компаниям так много долларов вдруг потребовалось. Всего две недели назад ещё бодро обещали, что гривна будет ещё подукрепляться потому, что аграрии свою валюту будут толкать, чтобы чего-то за гривну прикупить перед посевом.
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