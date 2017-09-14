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Скільки Україна може заощадити
за рахунок здешевлення...

Скільки Україна може заощадити за рахунок здешевлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 21:29

Скільки Україна може заощадити за рахунок здешевлення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб, передає Інтерфакс-Україна.

Дивися повний текст Скільки Україна може заощадити за рахунок здешевлення нафти і газу.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 21:29

Во всем мире цены на топливо падают... у нас например пока на азс тишина. Потому импорт еще больше должен стать конкурентный. А сологуб и клоуны могут только девальвацией спасать плат. баланс самой коррумпированой страны в мире с неработающей банковской системой с самими большими ставками которые больше влияют на пл. баланс чем то о чем пиз... Сологуб
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