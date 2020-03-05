RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
АТБ, Rozetka та "Нова
пошта" разом запускають...

АТБ, Rozetka та "Нова пошта" разом запускають...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 22:55

АТБ, Rozetka та "Нова пошта" разом запускають...

Пропонуємо до обговорення:
Компанії АТБ, Rozetka та "Нова пошта" в тестовому режимі запускають доставку продуктових наборів за собівартістю.

Дивися повний текст АТБ, Rozetka та \"Нова пошта\" разом запускають експрес-доставку продуктів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94170
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 22:55

Автор только не говори что АТБ, Розетка и НП на этом ничего не заработают
alex7gk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 18.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нова відеофіксація порушень ПДР: як це сприймають українці
R2 » П'ят 13 бер, 2020 18:51
5 391
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 бер, 2020 14:09
vitaliygoodlife
У Києві та області запускають відеофіксацію порушень на...
R2 » Чет 12 бер, 2020 15:44
8 509
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 бер, 2020 16:26
antikkristall
"Нова пошта" почала доставляти вантажі "Ін Тайму"
R2 » Чет 05 бер, 2020 21:50
3 418
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 23:31
valera196606

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.