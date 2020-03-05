Компанії АТБ, Rozetka та "Нова пошта" в тестовому режимі запускають доставку продуктових наборів за собівартістю.
Дивися повний текст АТБ, Rozetka та \"Нова пошта\" разом запускають експрес-доставку продуктів.
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 22:55
АТБ, Rozetka та "Нова пошта" разом запускають...
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Дивися повний текст АТБ, Rozetka та \"Нова пошта\" разом запускають експрес-доставку продуктів.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 22:55
Автор только не говори что АТБ, Розетка и НП на этом ничего не заработают
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