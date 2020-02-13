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НБУ бачить розгортання
світової кризи

НБУ бачить розгортання світової кризи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 00:19

НБУ бачить розгортання світової кризи

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України відстежує ситуацію на міжнародних фінансових ринках і бачить розгортання кризи.

Дивися повний текст НБУ бачить розгортання світової кризи.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 00:19

А как же сильная экономика? Неделю вещали что все ОК, а тут на тебе.
dimo_0n
 
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