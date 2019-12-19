Про це повідомив глава держави у своєму зверненні до громадян, який оприлюднили на його сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Міста світу, звідки українці зможуть безкоштовно повернутися (інфографіка).
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Додано: Суб 21 бер, 2020 10:22
Міста світу, звідки українці зможуть безкоштовно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міста світу, звідки українці зможуть безкоштовно повернутися (інфографіка).
Додано: Суб 21 бер, 2020 10:22
Да конечно бесплатно, вот 1000 человек в Индонезии застряли и даже до хабов долететь нельзя. А кто успел попасть в хаб потеряв старые билеты и купив новые попали на 2000 енотов еще и из хаба платили по 200-300 баксов билеты.
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