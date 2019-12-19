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Міста світу, звідки українці
зможуть безкоштовно...

Міста світу, звідки українці зможуть безкоштовно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 10:22

Міста світу, звідки українці зможуть безкоштовно...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава держави у своєму зверненні до громадян, який оприлюднили на його сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Міста світу, звідки українці зможуть безкоштовно повернутися (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 10:22

Да конечно бесплатно, вот 1000 человек в Индонезии застряли и даже до хабов долететь нельзя. А кто успел попасть в хаб потеряв старые билеты и купив новые попали на 2000 енотов еще и из хаба платили по 200-300 баксов билеты.
st1mpy
 
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