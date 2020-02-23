Держава пішла назустріч підприємцям.
Дивися повний текст Марта Безсмертна: звільнення від сплати ЄСВ. Кому, як та чи надовго?.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 21 бер, 2020 10:51
Марта Безсмертна: звільнення від сплати ЄСВ. Кому, як та...
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Дивися повний текст Марта Безсмертна: звільнення від сплати ЄСВ. Кому, як та чи надовго?.
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