Держава пішла назустріч підприємцям.
Дивися повний текст Марта Безсмертна: звільнення від сплати ЄСВ. Кому, як та чи надовго?.
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Додано: Суб 21 бер, 2020 10:51
Марта Безсмертна: звільнення від сплати ЄСВ. Кому, як та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Марта Безсмертна: звільнення від сплати ЄСВ. Кому, як та чи надовго?.
Додано: Суб 21 бер, 2020 10:51
Особенно "радуют" бедняги нотариусьі, получившие льготу. Население обдирают, как липу, а мьі им льготу от слуг народа.
Додано: Нед 22 бер, 2020 18:50
Скажіть, будь ласка,якщо я -ФОП і оплатила ЄСВ та єдиний податок в березні,то ці кошти списуються чи на травень переносять?
Додано: Нед 22 бер, 2020 19:43
То як отримати пільгу? Просто не заплатити в березні,квітні і подати так в річному звіті?
Додано: Нед 22 бер, 2020 20:54
На мой вопрос о необходимости оплаты ЕСВ 19 марта мне в налоговой сказали, что у них не поступило разъяснений к закону и, соответственно, платить надо. Помогли в очередной раз
Додано: Нед 22 бер, 2020 21:50
А что делать с оплатой аренды,которую никто не отменяет и даже не снижает????
Додано: Пон 23 бер, 2020 07:58
Re: Марта Безсмертна: звільнення від сплати ЄСВ. Кому, як та
Интересно, только я сначала прочитал "Мафия бессмертна"? И, главное, даже в тему
Додано: Пон 23 бер, 2020 08:15
Цікаво, а при несплаті ЄСВ буде зараховано пенсійний стаж. Якщо ні. То чудово придумали - "Дали пільгу і надурили, буде на два місяці менше пенсійного стажу. І кому не буде вистачати на пенсію, повинен доплачувати або відпрацьовувати.
PS. Це прекрасний розвод.
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