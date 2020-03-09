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Марта Безсмертна: звільнення
від сплати ЄСВ. Кому, як та...

Марта Безсмертна: звільнення від сплати ЄСВ. Кому, як та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 10:51

Марта Безсмертна: звільнення від сплати ЄСВ. Кому, як та...

Пропонуємо до обговорення:
Держава пішла назустріч підприємцям.

Дивися повний текст Марта Безсмертна: звільнення від сплати ЄСВ. Кому, як та чи надовго?.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 10:51

Особенно "радуют" бедняги нотариусьі, получившие льготу. Население обдирают, как липу, а мьі им льготу от слуг народа.
alex3081
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 18:50

Скажіть, будь ласка,якщо я -ФОП і оплатила ЄСВ та єдиний податок в березні,то ці кошти списуються чи на травень переносять?
garantl1971
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 19:43

То як отримати пільгу? Просто не заплатити в березні,квітні і подати так в річному звіті?
ezerskay
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 20:54

На мой вопрос о необходимости оплаты ЕСВ 19 марта мне в налоговой сказали, что у них не поступило разъяснений к закону и, соответственно, платить надо. Помогли в очередной раз
lorinser77
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 21:50

А что делать с оплатой аренды,которую никто не отменяет и даже не снижает????
gallinasimonova
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 07:58

Re: Марта Безсмертна: звільнення від сплати ЄСВ. Кому, як та

Интересно, только я сначала прочитал "Мафия бессмертна"? И, главное, даже в тему
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:15

Цікаво, а при несплаті ЄСВ буде зараховано пенсійний стаж. Якщо ні. То чудово придумали - "Дали пільгу і надурили, буде на два місяці менше пенсійного стажу. І кому не буде вистачати на пенсію, повинен доплачувати або відпрацьовувати.
PS. Це прекрасний розвод.
evgen-masa
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