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Підприємці вивезли маски з України в Китай - Геращенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 бер, 2020 12:23
Пропонуємо до обговорення:
Українські підприємці на початку поширення в Китаї нового коронавірусу Covid-19 вивозили з України медичні маски. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Дивися повний текст Підприємці вивезли маски з України в Китай - Геращенко
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R2
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Додано: Суб 21 бер, 2020 12:23
И почему он еще у власти? И почему он делает заявления? Можно делать вывод, что экс - премьер, что нынешний зам. мин. внутренних дел могут заявлять о себе, в качестве пиар контента, но более ни чего.
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antae2019
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Додано: Суб 21 бер, 2020 12:53
Тревога, тревога, Волк унёс зайчат!
(с) Антон Геращенко
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 21 бер, 2020 22:33
Благодаря заму министра теперь знаем, где можно купить украинские маски, чтобы репатриировать их обратно на Родину.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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Додано: Нед 22 бер, 2020 01:20
Уже мерзко смотреть на очередной вброс от этого чучела. Эта скотина продолжает пиариться даже на смертях людей и рассказывать небылицы.
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eduard_k
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Додано: Нед 22 бер, 2020 01:37
warlamp написав:
Благодаря заму министра теперь знаем, где можно купить украинские маски, чтобы репатриировать их обратно на Родину.
На AliExpress купим, 28 распродажа, только ждать долго будем.
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Попаданец
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