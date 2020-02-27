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Sharp подала в Японії до суду на Tesla і вимагає...
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Додано: Суб 21 бер, 2020 14:34
Пропонуємо до обговорення:
Японське інформагентство Nikkei повідомило, що підрозділ Sharp в місті Осака подало позов до Токійського окружного суду проти японського підрозділу компанії Tesla. У поданому документі Sharp стверджує, що американський виробник електромобілів порушив патенти компанії на бортове обладнання зв'язку.
Дивися повний текст Sharp подала в Японії до суду на Tesla і вимагає заборонити ввезення електромобілів
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