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Sharp подала в Японії до
суду на Tesla і вимагає...

Sharp подала в Японії до суду на Tesla і вимагає...
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 14:34

Sharp подала в Японії до суду на Tesla і вимагає...

Пропонуємо до обговорення:
Японське інформагентство Nikkei повідомило, що підрозділ Sharp в місті Осака подало позов до Токійського окружного суду проти японського підрозділу компанії Tesla. У поданому документі Sharp стверджує, що американський виробник електромобілів порушив патенти компанії на бортове обладнання зв'язку.

Дивися повний текст Sharp подала в Японії до суду на Tesla і вимагає заборонити ввезення електромобілів.
R2
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