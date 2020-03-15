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Chevrolet підготувала
конкурента Renault Captur (фото)

Chevrolet підготувала конкурента Renault Captur (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 14:54

Chevrolet підготувала конкурента Renault Captur (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Chevrolet оновила кросовер Tracker. Спочатку новинка з'явилася в Китаї, тепер другу ​​версію побачила і Південна Америка.

Дивися повний текст Chevrolet підготувала конкурента Renault Captur (фото).
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