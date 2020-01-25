Національний банк України з 11 березня почав відправляти гривневі банкноти на двотижневий карантин через пандемію коронавірусу.
Дивися повний текст 😷 НБУ показав процес знезараження гривневих банкнот від коронавірусу (відео).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 бер, 2020 15:47
НБУ показав процес знезараження гривневих банкнот від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 😷 НБУ показав процес знезараження гривневих банкнот від коронавірусу (відео).
Додано: Суб 21 бер, 2020 15:47
А если их сжигать и показывать по телевизору, то и курс по 5 может стать
|