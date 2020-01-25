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НБУ показав процес знезараження
гривневих банкнот від...

НБУ показав процес знезараження гривневих банкнот від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 15:47

НБУ показав процес знезараження гривневих банкнот від...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України з 11 березня почав відправляти гривневі банкноти на двотижневий карантин через пандемію коронавірусу.

Дивися повний текст 😷 НБУ показав процес знезараження гривневих банкнот від коронавірусу (відео).
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 15:47

А если их сжигать и показывать по телевизору, то и курс по 5 может стать
tigr-uu
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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