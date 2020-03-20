RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві закриють громадський
транспорт: хто зможе їздити...

У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 16:06

У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні.

Дивися повний текст У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94176
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 16:46

Re: У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити

Замечательное решение, Клично гений достойный нобоелевской премии за его борьбу с коронавирусом.
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 485
З нами з: 06.08.19
Подякував: 96 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 16:49

Re: У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити

Все пересядут на велосипеды.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк.
lubarec
 
Повідомлень: 355
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 16:55

  lubarec написав:Все пересядут на велосипеды.

Кличко давно призывал это сделать.

Наконец он нашел повод как заставить сделать это всех.
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 485
З нами з: 06.08.19
Подякував: 96 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
КМДА вводить у Києві режим надзвичайної ситуації -...
R2 » П'ят 20 бер, 2020 10:19
3 248
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 бер, 2020 07:21
Попаданец
В Києві почали курсувати 200 додаткових маршруток –...
R2 » П'ят 20 бер, 2020 14:37
4 149
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 бер, 2020 19:30
nik20100
У Києві з'явилася можливість замовити електронні...
R2 » П'ят 20 бер, 2020 10:16
1 78
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 бер, 2020 10:16
McFly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15767)
21.03.2020 16:59
КРИЗИС 2020 (57)
21.03.2020 16:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.