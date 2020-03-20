Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні.
Дивися повний текст У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити (відео).
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Додано: Суб 21 бер, 2020 16:06
У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити (відео).
Додано: Суб 21 бер, 2020 16:46
Re: У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити
Замечательное решение, Клично гений достойный нобоелевской премии за его борьбу с коронавирусом.
Mind the gap.
Додано: Суб 21 бер, 2020 16:49
Re: У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити
Все пересядут на велосипеды.
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Додано: Суб 21 бер, 2020 16:55
Кличко давно призывал это сделать.
Наконец он нашел повод как заставить сделать это всех.
Mind the gap.
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