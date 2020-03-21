Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні.
Дивися повний текст У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити (відео).
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Додано: Суб 21 бер, 2020 16:06
У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити (відео).
Додано: Суб 21 бер, 2020 16:46
Re: У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити
Замечательное решение, Клично гений достойный нобоелевской премии за его борьбу с коронавирусом.
Mind the gap.
Додано: Суб 21 бер, 2020 16:49
Re: У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити
Все пересядут на велосипеды.
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Додано: Суб 21 бер, 2020 16:55
Кличко давно призывал это сделать.
Наконец он нашел повод как заставить сделать это всех.
Mind the gap.
Додано: Суб 21 бер, 2020 21:44
А вам все плохо будет. Кличко ввел запреты - дурак Кличко. Кличко не ввел запреты - дурак Кличко, ничего не делает.
Додано: Нед 22 бер, 2020 07:51
Он для начала бы выучил нормально речь и дикцию поставил раз уж вещает для народа...
Это ж надо настолько не уважать в первую очередь себя, что бы вот так вот эффектно читать на украинском...
Додано: Нед 22 бер, 2020 08:44
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 22 бер, 2020 12:36
Все дуже добре!
Тільки, хто ж розробив цей план і маршрути громадського транспорту ?
Може включили в перелік :
- всі медичні заклади, служби порятунку,, підприємства життєзабезпечення міста і т.д.т.п ?
- зробили так, щоб транспорт підвозив максимально близько до цих місць -?
Тільки БЛА...БЛА...БЛА...
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:52
речь нельзя выучить, это не язык. речь можно поставить. у него легкая дисклексия, ничего особенного
главное оружие рашистов - ложь
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