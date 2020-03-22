У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити...

Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:48

Интересно как организация должна была это делать в выходной.



И с твоих слов решение о том что нужны пропуска принимает организация, а не КМДА. Правильно?



Тоесть я к примеру магазин Ива торгующий продуктами, у меня пять продавца, два охранника. Я просто иду в КМДА и говорю "дайте восемь пропусков на ОТ". Так?



К слову, кабмин внезапно осознал то что я говорил с самого начала: карантин надолго, а людям нужно не только поесть и выпить. Так что теперь наверняка и работники магазина Мастерзоо получат от КМДА пропуска на ОТ. Или не получат?