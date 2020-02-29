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У Києві закриють громадський
транспорт: хто зможе їздити...

У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 12:07

Re: У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити

Пора продать старый ржавый велосипед. Мне его влом красить, а в такое время купят и так.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 13:08

  v0f41k написав:Пора продать старый ржавый велосипед. Мне его влом красить, а в такое время купят и так.

Неужели уже дефицит велосипедов на рынке? Продают онлайн с доставкой аж бегом
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 18:34

Re: У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити

  nik20100 написав:На работу смогут доехать только те, кому это действительно необходимо

А кто это решает? И почему это не было решено в первый же день остановки транспортного сообщения? Работники ТЭЦ, ЖЭК-ов, облэнерго, продавцы продуктовых магазинов получили пропуска?

К слову у них что, врожденный иммунитет и шанс заболеть в ОТ у них нулевой?
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 11:39

  vitaliy_berdinskikh написав:
  nik20100 написав:На работу смогут доехать только те, кому это действительно необходимо

А кто это решает? И почему это не было решено в первый же день остановки транспортного сообщения? Работники ТЭЦ, ЖЭК-ов, облэнерго, продавцы продуктовых магазинов получили пропуска?

К слову у них что, врожденный иммунитет и шанс заболеть в ОТ у них нулевой?

Решает КМДА. Не разу додумались тк была масса вопросов, и не все адаптировались к резкому сокращению транспорта. Кто-то еще 1-2 ходил на работу в офис. Да все работники получили документы за один день. С пятницы на работах раздавали пропуска и справки (для тех у кого не было удостоверений)

Разрешение на проезд сделано не для иммунитета, а для того что бы у людей в принципе была возможность попасть на свои рабочие места
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:58

Re: У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити

  nik20100 написав:Решает КМДА.

А можно увидеть его на сайте или посмотреть на записанный выпуск киевских новостей из которых каждый владелец продовольственного магазина, каждый владелец облэнерго, каждый владелец клиники мог узнать что ему надо срочно отправлять нарочного на Крещатик со списком работников?

Потому что есть у меня сомнения что
Да все работники получили документы за один день.

это отфанарный чёс.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:05

Re: У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити

Вот сегодняшнее сообщение из киевского чата "подвези медика"
https://t.me/Kievmediksos/691

#пасажири Допоможіть двом медикам доїхати до швидкої-Київ,з вул.М.Цвєтаєвої-Троєщина-до метро Університет сьогодні=24.03. бути на 21:00, маски+посвідчення.***-***-**-** Дякую
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:05

Re: У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити

В тему, тут в новостях на Первом показывают сюжет про тех кому надо регулярно ездить на гемодиализ. Учитывая размеры Киева интересно - получили ли больные их этой категории проездные на ОТ.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:55

  vitaliy_berdinskikh написав:
  nik20100 написав:Решает КМДА.

А можно увидеть его на сайте или посмотреть на записанный выпуск киевских новостей из которых каждый владелец продовольственного магазина, каждый владелец облэнерго, каждый владелец клиники мог узнать что ему надо срочно отправлять нарочного на Крещатик со списком работников?

Потому что есть у меня сомнения что
Да все работники получили документы за один день.

это отфанарный чёс.

Ещё раз все сотрудники получили документы за 1 день. Если организация не отправила представителя за пропусками, сотрудники не забрали пропуска и справки этом вины кмда нет
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:48

Интересно как организация должна была это делать в выходной.

И с твоих слов решение о том что нужны пропуска принимает организация, а не КМДА. Правильно?

Тоесть я к примеру магазин Ива торгующий продуктами, у меня пять продавца, два охранника. Я просто иду в КМДА и говорю "дайте восемь пропусков на ОТ". Так?

К слову, кабмин внезапно осознал то что я говорил с самого начала: карантин надолго, а людям нужно не только поесть и выпить. Так что теперь наверняка и работники магазина Мастерзоо получат от КМДА пропуска на ОТ. Или не получат?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:01

  lubarec написав:Все пересядут на велосипеды.


В Индии это не помогло. Полиция доходчиво разъясняет велосипедистам правила соблюдения карантина:
https://www.youtube.com/watch?v=RDTR7DQbZs4
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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