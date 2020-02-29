|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 бер, 2020 12:07
Re: У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити
Пора продать старый ржавый велосипед. Мне его влом красить, а в такое время купят и так.
Додано: Пон 23 бер, 2020 13:08
Додано: Пон 23 бер, 2020 18:34
Re: У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити
А кто это решает? И почему это не было решено в первый же день остановки транспортного сообщения? Работники ТЭЦ, ЖЭК-ов, облэнерго, продавцы продуктовых магазинов получили пропуска?
К слову у них что, врожденный иммунитет и шанс заболеть в ОТ у них нулевой?
Mind the gap.
Додано: Вів 24 бер, 2020 11:39
Решает КМДА. Не разу додумались тк была масса вопросов, и не все адаптировались к резкому сокращению транспорта. Кто-то еще 1-2 ходил на работу в офис. Да все работники получили документы за один день. С пятницы на работах раздавали пропуска и справки (для тех у кого не было удостоверений)
Разрешение на проезд сделано не для иммунитета, а для того что бы у людей в принципе была возможность попасть на свои рабочие места
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:58
Re: У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити
А можно увидеть его на сайте или посмотреть на записанный выпуск киевских новостей из которых каждый владелец продовольственного магазина, каждый владелец облэнерго, каждый владелец клиники мог узнать что ему надо срочно отправлять нарочного на Крещатик со списком работников?
Потому что есть у меня сомнения что
это отфанарный чёс.
Mind the gap.
Додано: Вів 24 бер, 2020 20:05
Re: У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити
Вот сегодняшнее сообщение из киевского чата "подвези медика"
#пасажири Допоможіть двом медикам доїхати до швидкої-Київ,з вул.М.Цвєтаєвої-Троєщина-до метро Університет сьогодні=24.03. бути на 21:00, маски+посвідчення.***-***-**-** Дякую
Mind the gap.
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:05
Re: У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити
В тему, тут в новостях на Первом показывают сюжет про тех кому надо регулярно ездить на гемодиализ. Учитывая размеры Киева интересно - получили ли больные их этой категории проездные на ОТ.
Mind the gap.
Додано: Чет 26 бер, 2020 23:55
Ещё раз все сотрудники получили документы за 1 день. Если организация не отправила представителя за пропусками, сотрудники не забрали пропуска и справки этом вины кмда нет
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:48
Интересно как организация должна была это делать в выходной.
И с твоих слов решение о том что нужны пропуска принимает организация, а не КМДА. Правильно?
Тоесть я к примеру магазин Ива торгующий продуктами, у меня пять продавца, два охранника. Я просто иду в КМДА и говорю "дайте восемь пропусков на ОТ". Так?
К слову, кабмин внезапно осознал то что я говорил с самого начала: карантин надолго, а людям нужно не только поесть и выпить. Так что теперь наверняка и работники магазина Мастерзоо получат от КМДА пропуска на ОТ. Или не получат?
Mind the gap.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:01
В Индии это не помогло. Полиция доходчиво разъясняет велосипедистам правила соблюдения карантина:
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
|