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Українці стали рідше відвідувати
банківські відділення - НБУ

Українці стали рідше відвідувати банківські відділення - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 17:07

Українці стали рідше відвідувати банківські відділення - НБУ

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України повідомили, що українці стали рідше відвідувати банківські відділення.

Дивися повний текст Українці стали рідше відвідувати банківські відділення - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 17:07

конечно реже, потому что они закрыты, или попасть туда можно только по предварительной записи
alex2013a90
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