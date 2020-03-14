У Національному банку України повідомили, що українці стали рідше відвідувати банківські відділення.
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Додано: Суб 21 бер, 2020 17:07
Українці стали рідше відвідувати банківські відділення - НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці стали рідше відвідувати банківські відділення - НБУ.
Додано: Суб 21 бер, 2020 17:07
конечно реже, потому что они закрыты, или попасть туда можно только по предварительной записи
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