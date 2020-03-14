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У Київводоканалі розповіли,
як повірити лічильники і...

У Київводоканалі розповіли, як повірити лічильники і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 18:32

У Київводоканалі розповіли, як повірити лічильники і...

Пропонуємо до обговорення:
Київводоканал повідомив, що незважаючи на оголошений карантин, у деяких киян залишилися актуальні питання, зокрема, щодо повірки лічильників, заключення договорів та здійснення перерахунків.

Дивися повний текст У Київводоканалі розповіли, як повірити лічильники і зробити перерахунок не виходячи з дому.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 18:32

С водоканалом проблем нет, как зарегистрировать замену счетчиков горячей воды в киевтеплоенерго ?

Уже 2.5 месяца назад мне их поменяли, документы отдали, а зарегистрировать не могут и присылают по 1000грн счет каждый месяц !
civ
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 18:43

  civ написав:С водоканалом проблем нет, как зарегистрировать замену счетчиков горячей воды в киевтеплоенерго ?

Уже 2.5 месяца назад мне их поменяли, документы отдали, а зарегистрировать не могут и присылают по 1000грн счет каждый месяц !

топать в ЦКС или как я по одному из объектов 150 поверщику на счет. https://mastergaz.com.ua/mgcatalog/sk/ssk/mwssssk/wmvsk
минус один-сроков не придерживаются,возможно нагрузка.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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