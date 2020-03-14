У Київводоканалі розповіли, як повірити лічильники і...
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 бер, 2020 18:32
Пропонуємо до обговорення:
Київводоканал повідомив, що незважаючи на оголошений карантин, у деяких киян залишилися актуальні питання, зокрема, щодо повірки лічильників, заключення договорів та здійснення перерахунків.
Дивися повний текст
У Київводоканалі розповіли, як повірити лічильники і зробити перерахунок не виходячи з дому
.
R2
Робот новин
Повідомлень: 94178
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
Профіль
Додано: Суб 21 бер, 2020 18:32
С водоканалом проблем нет, как зарегистрировать замену счетчиков горячей воды в киевтеплоенерго ?
Уже 2.5 месяца назад мне их поменяли, документы отдали, а зарегистрировать не могут и присылают по 1000грн счет каждый месяц !
civ
Повідомлень: 1567
З нами з: 29.02.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 144 раз.
Профіль
Додано: Суб 21 бер, 2020 18:43
civ написав:
С водоканалом проблем нет, как зарегистрировать замену счетчиков горячей воды в киевтеплоенерго ?
Уже 2.5 месяца назад мне их поменяли, документы отдали, а зарегистрировать не могут и присылают по 1000грн счет каждый месяц !
топать в ЦКС или как я по одному из объектов 150 поверщику на счет.
https://mastergaz.com.ua/mgcatalog/sk/ssk/mwssssk/wmvsk
минус один-сроков не придерживаются,возможно нагрузка.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Повідомлень: 3986
З нами з: 03.12.14
Подякував: 512 раз.
Подякували: 603 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему