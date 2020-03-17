У Київводоканалі розповіли, як повірити лічильники і...
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civ написав:С водоканалом проблем нет, как зарегистрировать замену счетчиков горячей воды в киевтеплоенерго ?
Уже 2.5 месяца назад мне их поменяли, документы отдали, а зарегистрировать не могут и присылают по 1000грн счет каждый месяц !
Сделать копии паспортов с номерами счетчиков, оплаченного счета за замену-поверку, приложить заявление о постановке счетчиков на учет (указав в нем данные каждого нового счетчика и финальные показания старых счетчиков) - и заказным письмом с подтверждением вручения в контору. Отдельно заявление пишете на некорректное начисление не по кубам, а хз как, с требованием начисления по факту потребления. В течение 30 дней обязаны отреагировать и ответы прислать. Когда все устаканится может придется идти к ним и делать сверку, ведь вам уже начислили лишнее. Чем вам не вариант?
civ написав:EKO, у нас ни киевводоканал не киевтеплоенерго обычно не отвечают на заказные письма... уже отправлял
Заказные под подпись с подтверждением получения? Лично мне все отвечали. И от Еврореконструкции ответ на обращение был, и Киевтеплоэнерго ответ давали. С Киевводоканалом вообще еще проще было - частная фирма, которая поверяла счетчики, сама передала туда все данные, даже ничего не пришлось делать.