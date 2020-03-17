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У Київводоканалі розповіли,
як повірити лічильники і...

У Київводоканалі розповіли, як повірити лічильники і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 18:32

У Київводоканалі розповіли, як повірити лічильники і...

Пропонуємо до обговорення:
Київводоканал повідомив, що незважаючи на оголошений карантин, у деяких киян залишилися актуальні питання, зокрема, щодо повірки лічильників, заключення договорів та здійснення перерахунків.

Дивися повний текст У Київводоканалі розповіли, як повірити лічильники і зробити перерахунок не виходячи з дому.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 18:32

С водоканалом проблем нет, как зарегистрировать замену счетчиков горячей воды в киевтеплоенерго ?

Уже 2.5 месяца назад мне их поменяли, документы отдали, а зарегистрировать не могут и присылают по 1000грн счет каждый месяц !
civ
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 18:43

  civ написав:С водоканалом проблем нет, как зарегистрировать замену счетчиков горячей воды в киевтеплоенерго ?

Уже 2.5 месяца назад мне их поменяли, документы отдали, а зарегистрировать не могут и присылают по 1000грн счет каждый месяц !

топать в ЦКС или как я по одному из объектов 150 поверщику на счет. https://mastergaz.com.ua/mgcatalog/sk/ssk/mwssssk/wmvsk
минус один-сроков не придерживаются,возможно нагрузка.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 21:36

  civ написав:С водоканалом проблем нет, как зарегистрировать замену счетчиков горячей воды в киевтеплоенерго ?

Уже 2.5 месяца назад мне их поменяли, документы отдали, а зарегистрировать не могут и присылают по 1000грн счет каждый месяц !

Сделать копии паспортов с номерами счетчиков, оплаченного счета за замену-поверку, приложить заявление о постановке счетчиков на учет (указав в нем данные каждого нового счетчика и финальные показания старых счетчиков) - и заказным письмом с подтверждением вручения в контору. Отдельно заявление пишете на некорректное начисление не по кубам, а хз как, с требованием начисления по факту потребления. В течение 30 дней обязаны отреагировать и ответы прислать.
Когда все устаканится может придется идти к ним и делать сверку, ведь вам уже начислили лишнее.
Чем вам не вариант? :wink:
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 22:18

EKO, у нас ни киевводоканал не киевтеплоенерго обычно не отвечают на заказные письма... уже отправлял
civ
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 22:21

  Мизантрóп написав:
  civ написав:или как я по одному из объектов 150 поверщику на счет. https://mastergaz.com.ua

Именно они и меняли счетчики и ставили на учет у теплоенерго. Но пока безрезультатно.
civ
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:19

  civ написав:EKO, у нас ни киевводоканал не киевтеплоенерго обычно не отвечают на заказные письма... уже отправлял

Заказные под подпись с подтверждением получения? Лично мне все отвечали.
И от Еврореконструкции ответ на обращение был, и Киевтеплоэнерго ответ давали. С Киевводоканалом вообще еще проще было - частная фирма, которая поверяла счетчики, сама передала туда все данные, даже ничего не пришлось делать.

Так что так.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:25

  civ написав:
  Мизантрóп написав:
  civ написав:или как я по одному из объектов 150 поверщику на счет. https://mastergaz.com.ua

Именно они и меняли счетчики и ставили на учет у теплоенерго. Но пока безрезультатно.

год назад горячую поверял-пару месяцев и в почтовый ящик прислали.В этом году холодную более месяца назад.Со сроками бардак,но работает :wink:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 09:40

Re: У Київводоканалі розповіли, як повірити лічильники і...

Проблема в том что чтобы осуществить перерасчет за период до установки новых, когда новые поверенные счетчики уже стоят и учет ведется по новым бухгалтер ЦКС отказывается делать перерасчет "долга" требуя документы поверки на СТАРЫЕ счетчики.
Кто в курсе укрметртестстандарт на метрологической работает в карантин? А то ехать на веле через полгорода просто так не очень хочется.
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:49

Задолбали, 700 гривен за поверку счетчиков, вы что спятили? При этом с мая мы будем платить за обслуживание своих счетчиков еще и ежемесячно, и так. Двойная оплата. Развод какой-то. А абонплата за домовые счетчики, которые никто не просил их устанавливать, когда у каждого есть свои, уже пришла.
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