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У Київводоканалі розповіли,
як повірити лічильники і...

У Київводоканалі розповіли, як повірити лічильники і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:50

Долго все это терпеть будем?
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:55

Дистанционно поверить? Это как? Они думают, и интернет у каждого есть? Показать счетчик в интернете? Потом скажут, надо менять, надо еще и старые нести и поверять, потом стоять в очереди весь день в ЦКС и так несколько дней.
Нельзя, вообще, хотя бы на время карантина не требовать у людей маяться этой фигней?
Капец, самая скотская структура.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21510
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1460 раз.
Подякували: 2188 раз.
 
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  #<12
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