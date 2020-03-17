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У Київводоканалі розповіли, як повірити лічильники і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:50
Долго все это терпеть будем?
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Додано: Нед 22 бер, 2020 14:55
Дистанционно поверить? Это как? Они думают, и интернет у каждого есть? Показать счетчик в интернете? Потом скажут, надо менять, надо еще и старые нести и поверять, потом стоять в очереди весь день в ЦКС и так несколько дней.
Нельзя, вообще, хотя бы на время карантина не требовать у людей маяться этой фигней?
Капец, самая скотская структура.
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