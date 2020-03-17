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Додано: Нед 22 бер, 2020 14:55
Дистанционно поверить? Это как? Они думают, и интернет у каждого есть? Показать счетчик в интернете? Потом скажут, надо менять, надо еще и старые нести и поверять, потом стоять в очереди весь день в ЦКС и так несколько дней.
Нельзя, вообще, хотя бы на время карантина не требовать у людей маяться этой фигней?
Капец, самая скотская структура.
Додано: Нед 22 бер, 2020 21:28
Re: У Київводоканалі розповіли, як повірити лічильники і...
Расскажу как это делается в одной Европейской стране. - Никак ! Счетчик ставит сама организация-поставщик и сама его поверяет когда и как хочет. Меня как потребитяля это никак не касается никогда.
Додано: Нед 22 бер, 2020 22:56
Что самое прикольное, даже если удастся разобраться со свей описанной волокитой, оно все равно не сработает. То есть расчет на то, что никто путь сей не пройдет. И надо будет телепаться и стоять в очереди.
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:07
Re: У Київводоканалі розповіли, як повірити лічильники і...
Я поменял счётчики. Сегодня отправил все акты, фотки счётчиков, фотки паспортов
Посмотрим как пройдет
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:17
Re: У Київводоканалі розповіли, як повірити лічильники і...
А вот еще у нас был случай на фронте© : по одному из объектов пришло нема мол данных о поверке счетчика ГВ.Делали еще в декабре 2017,когда бесплатно еще было у самого водоканала.Прислали киевтеплоенерго счет под 1000)) с формулировкой
на мыло скинул акты с просьбой не веселить и тапера пересчитано как нам надо:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:56
Вообще, название не соответствует содержанию.
Написано, как передать результаты поверки, при том тоже большие сомнения, что это сработает, а не как поверить.
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