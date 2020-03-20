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В Нацполіції розповіли, що
робити, якщо звільнили "через...

В Нацполіції розповіли, що робити, якщо звільнили "через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 22:42

В Нацполіції розповіли, що робити, якщо звільнили "через...

Пропонуємо до обговорення:
Керівникам, які незаконно звільняють працівників під час карантину, загрожує штраф до 51 тис. грн. або виправні роботи.

Дивися повний текст В Нацполіції розповіли, що робити, якщо звільнили \"через карантин\".
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 22:42

А если не увольняют, а выганяют в отпуск "за свой счет" ?
sweetbox
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