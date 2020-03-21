Керівникам, які незаконно звільняють працівників під час карантину, загрожує штраф до 51 тис. грн. або виправні роботи.
Дивися повний текст В Нацполіції розповіли, що робити, якщо звільнили \"через карантин\".
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Додано: Суб 21 бер, 2020 22:42
В Нацполіції розповіли, що робити, якщо звільнили "через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Нацполіції розповіли, що робити, якщо звільнили \"через карантин\".
Додано: Нед 22 бер, 2020 00:04
Re: В Нацполіції розповіли, що робити, якщо звільнили
А откуда брать деньги на зарплаты?
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