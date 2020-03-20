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Під час карантину українці
можуть оформити пенсію онлайн

Під час карантину українці можуть оформити пенсію онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 22:47

Під час карантину українці можуть оформити пенсію онлайн

Пропонуємо до обговорення:
Пенсіонерам більшість послуг можна отримати онлайн, наприклад оформити собі виплати.

Дивися повний текст Під час карантину українці можуть оформити пенсію онлайн.
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