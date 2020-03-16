Карантин для імпорту: чи зникнуть з продажу іноземні...

Додано: Суб 21 бер, 2020 23:10

конечно резко стали потреблять больше алкоголя. Люди без работы дома сидят, что ещё остаётся делать??? Каждый день начинается с того, тчо один из знакомых звонит и спрашивает или на пиво, или на коньяк, потому что дома крыша едет без дела. Польское пиво стоит 17грн за поллитра, столько же стоит украинская бодяга. Логично, что умный человек купит польское. Я сыры покупаю только польские, они качественней и дешевле украинских. Украинские чипсы люкс значительно хуже и так плохих польских лейсов. Жаль, что пока нет польских кефиров, сметаны. Думаю, стоит закрыть украинские предприятия, если они не могут выпускать конкурентный продукт, а люди поедут в Польшу работать на этих же заводах, получая больше зарплаты и делая польские продукты ещё дешевле. Выиграют все, кроме владельцев фабрик украинских, но их в тысячи раз меньше самих работников.