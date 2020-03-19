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За тиждень Нацбанк «спалив» понад $1 млрд з резервів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 бер, 2020 00:27
Пропонуємо до обговорення:
Протягом 16-20 березня Національний банк України витратив із золотовалютних резервів 1,038 мільярда доларів для стримування різкої девальвації гривні. Офіційний курс долара при цьому зріс на 1,65 гривні.
Дивися повний текст За тиждень Нацбанк «спалив» понад $1 млрд з резервів для підтримки гривні
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Додано: Нед 22 бер, 2020 00:34
Нацбанк выполняет свою основную функцию - обеспечение стабильности нац валюты , прытается гасить панику и правильно делает. Скоро пойдет откат, паника уже выдыхается.
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