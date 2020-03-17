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Що буде з впровадженням е-квитка у Києві в умовах карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 бер, 2020 09:45
Пропонуємо до обговорення:
Через введення у Києві карантину і припинення роботи столичного метрополітенудо 3 квітня киян хвилює питання, що буде з впровадженням е-квитка. Його запуск в промислову експлуатацію було заплановано владою на 1 квітня цього року.
Дивися повний текст Що буде з впровадженням е-квитка у Києві в умовах карантину
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Додано: Нед 22 бер, 2020 09:45
а что делать с бумажными неиспользованными талончиками и зелёным проездным на метро? Они подлежат обмену или т.к. их невозможно использовать до 1 апреля фактически стали мусором?
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Суб 21 бер, 2020 22:47
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