RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Державна медична страховка:
як це працює в Німеччині

Державна медична страховка: як це працює в Німеччині
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 10:53

Державна медична страховка: як це працює в Німеччині

Пропонуємо до обговорення:
Всі жителі ФРН згідно із законом зобов'язані застрахувати своє здоров'я. Зробити це можна через страхові компанії, що працюють за державними програмами страхування, або в приватних страхових фірмах.

Дивися повний текст Державна медична страховка: як це працює в Німеччині.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94182
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 10:53

Уже видели как ваша медстраховка работает в Италии. Койко-мест в больнице нет, врачей нет. Людям предложили за свой счет построить еще одну больницу
alex7gk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 127
З нами з: 18.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: LutsMan і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Метро не працює: які маршрути наземного пасажирського...
R2 » Сер 18 бер, 2020 13:35
1 125
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 бер, 2020 13:35
mamiya_leader
Кирило Шевченко: Укргазбанк працює в звичайному режимі і...
R2 » Вів 17 бер, 2020 17:49
1 114
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 бер, 2020 17:50
ihor_dementeff
Депозит "дитині на майбутнє": як це працює в інших країнах
R2 » Суб 07 бер, 2020 12:19
4 512
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 бер, 2020 09:58
SMOKE

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15782)
22.03.2020 11:15
КРИЗИС 2020 (56)
22.03.2020 11:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.