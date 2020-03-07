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Державна медична страховка: як це працює в Німеччині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 бер, 2020 10:53
Пропонуємо до обговорення:
Всі жителі ФРН згідно із законом зобов'язані застрахувати своє здоров'я. Зробити це можна через страхові компанії, що працюють за державними програмами страхування, або в приватних страхових фірмах.
Дивися повний текст Державна медична страховка: як це працює в Німеччині
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Додано: Нед 22 бер, 2020 10:53
Уже видели как ваша медстраховка работает в Италии. Койко-мест в больнице нет, врачей нет. Людям предложили за свой счет построить еще одну больницу
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alex7gk
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