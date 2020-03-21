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Де знайти роботу без вищої
освіти (інфографіка)

Де знайти роботу без вищої освіти (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 13:05

Де знайти роботу без вищої освіти (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "hh.ua":https://kiev.hh.ua/.

Дивися повний текст Де знайти роботу без вищої освіти (інфографіка).
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