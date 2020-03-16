«Центр комунального сервісу» пропонує 2 способи онлайн-сплати за спожиті комунальні послуги, не виходячи з дому.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 22 бер, 2020 13:08
Два способи оплати комунальних послуг онлайн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Два способи оплати комунальних послуг онлайн.
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:20
может быть стоит для начала предоставить возможность оплаты без комиссии?...
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