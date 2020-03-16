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Два способи оплати
комунальних послуг онлайн

Два способи оплати комунальних послуг онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 13:08

Два способи оплати комунальних послуг онлайн

Пропонуємо до обговорення:
«Центр комунального сервісу» пропонує 2 способи онлайн-сплати за спожиті комунальні послуги, не виходячи з дому.

Дивися повний текст Два способи оплати комунальних послуг онлайн.
R2
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За свет не могу оплатить, выбивает ошибку. За мусор также.
lanolesy21
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:20

может быть стоит для начала предоставить возможность оплаты без комиссии?...
Тракторист
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