«Центр комунального сервісу» пропонує 2 способи онлайн-сплати за спожиті комунальні послуги, не виходячи з дому.
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Додано: Нед 22 бер, 2020 13:08
Два способи оплати комунальних послуг онлайн
Пропонуємо до обговорення:
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Додано: Нед 22 бер, 2020 14:20
может быть стоит для начала предоставить возможность оплаты без комиссии?...
Додано: Нед 22 бер, 2020 15:58
да не то шо без комисс, а еще хай приплачивают нам за это в виде кешбэка 2..3%
А мона еще и скидку замутить до 10..15% если клиент платит до 10 числа, например
Это ж сам муниципальный сервиЗзз. От приколисты
А нет, то я через Изю или Порю заплачу как усигда, с кэшбеком
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 23 бер, 2020 12:07
Головне пенсіонерам порозказуйте як створити обліковий запис і встановити прикладні програми на смартфонах для зчитування QR коду... :)))))))))))))))))))))
Додано: Пон 23 бер, 2020 12:13
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