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Два способи оплати
комунальних послуг онлайн

Два способи оплати комунальних послуг онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 13:08

Два способи оплати комунальних послуг онлайн

Пропонуємо до обговорення:
«Центр комунального сервісу» пропонує 2 способи онлайн-сплати за спожиті комунальні послуги, не виходячи з дому.

Дивися повний текст Два способи оплати комунальних послуг онлайн.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 13:08

За свет не могу оплатить, выбивает ошибку. За мусор также.
lanolesy21
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:20

может быть стоит для начала предоставить возможность оплаты без комиссии?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 15:58

да не то шо без комисс, а еще хай приплачивают нам за это в виде кешбэка 2..3%
А мона еще и скидку замутить до 10..15% если клиент платит до 10 числа, например :idea:
Это ж сам муниципальный сервиЗзз. От приколисты :)
А нет, то я через Изю или Порю заплачу как усигда, с кэшбеком
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 12:07

Головне пенсіонерам порозказуйте як створити обліковий запис і встановити прикладні програми на смартфонах для зчитування QR коду... :)))))))))))))))))))))
Sonya
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 12:13

  Sonya написав:Головне пенсіонерам порозказуйте як створити обліковий запис і встановити прикладні програми на смартфонах для зчитування QR коду

У них для этого есть дети/внуки.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:03

А за какие шиши платить???
svetagulyas1990
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