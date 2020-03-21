Про це повідомляє прес-служба Міністерства здравоохраненія.
Дивися повний текст В Україні підтвердили 47 випадків інфікування коронавірусом.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 бер, 2020 13:28
В Україні підтвердили 47 випадків інфікування коронавірусом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні підтвердили 47 випадків інфікування коронавірусом.
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:15
ежедневно от туберкулёза умирает в среднем 11 человек, но с туберкулёзом почему-то никто не борется...
|