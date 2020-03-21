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В Україні підтвердили 47 випадків
інфікування коронавірусом

В Україні підтвердили 47 випадків інфікування коронавірусом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 13:28

В Україні підтвердили 47 випадків інфікування коронавірусом

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства здравоохраненія.

Дивися повний текст В Україні підтвердили 47 випадків інфікування коронавірусом.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:15

ежедневно от туберкулёза умирает в среднем 11 человек, но с туберкулёзом почему-то никто не борется...
Тракторист
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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