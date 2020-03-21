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В Україні підтвердили 47 випадків
інфікування коронавірусом

В Україні підтвердили 47 випадків інфікування коронавірусом
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 13:28

В Україні підтвердили 47 випадків інфікування коронавірусом

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства здравоохраненія.

Дивися повний текст В Україні підтвердили 47 випадків інфікування коронавірусом.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:15

ежедневно от туберкулёза умирает в среднем 11 человек, но с туберкулёзом почему-то никто не борется...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:37

Зробили 500 тестів і вже 47 випадків.
А якби протестували 10 тис?
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:39

Re: В Україні підтвердили 47 випадків інфікування коронавіру

ricardo написав:Зробили 500 тестів і вже 47 випадків.
А якби протестували 10 тис?
±10%
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:41

полуумный пишет про тубик, у 90% населения земли от тубика есть иммунитет, от короны 2019 его нет, изучай
KOKS
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:47

В Ісландії 350 тис населення і 500 інфікованих.
Ісландія - острів, не має сухопутних кордонів, взимку мінімум туристів.
В Вінниці теж 350 тис, і що - всі здорові?
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:48

тесты приехали, щас будет манипулирование цифрами в лучших традициях.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 15:03

Re: В Україні підтвердили 47 випадків інфікування коронавіру

  trololo написав:тесты приехали

Пишуть, що лише експрес-тести прилетіли. Брешуть?
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 15:08

а што если протестировать все 42 млн. - найдём 4млн 200 тыс больных? будем всех лечить на ком сработал тест?
попробуйте посмотреть статистику по Англии... (кстати как понимаю там на данный момент нет карательных мер)
З.Ы.
и если это такой заразный вирус почему им не болеет карательная машина - полиция и армия?
в том числе пограничники - которые первые соприкасаются с вирусом? или их святые маски спасают?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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