Про це повідомляє прес-служба Міністерства здравоохраненія.
Дивися повний текст В Україні підтвердили 47 випадків інфікування коронавірусом.
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Додано: Нед 22 бер, 2020 13:28
В Україні підтвердили 47 випадків інфікування коронавірусом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні підтвердили 47 випадків інфікування коронавірусом.
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:15
ежедневно от туберкулёза умирает в среднем 11 человек, но с туберкулёзом почему-то никто не борется...
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:39
Re: В Україні підтвердили 47 випадків інфікування коронавіру
±10%
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:41
полуумный пишет про тубик, у 90% населения земли от тубика есть иммунитет, от короны 2019 его нет, изучай
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:47
В Ісландії 350 тис населення і 500 інфікованих.
Ісландія - острів, не має сухопутних кордонів, взимку мінімум туристів.
В Вінниці теж 350 тис, і що - всі здорові?
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:48
тесты приехали, щас будет манипулирование цифрами в лучших традициях.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 22 бер, 2020 15:03
Re: В Україні підтвердили 47 випадків інфікування коронавіру
Додано: Нед 22 бер, 2020 15:08
а што если протестировать все 42 млн. - найдём 4млн 200 тыс больных? будем всех лечить на ком сработал тест?
попробуйте посмотреть статистику по Англии... (кстати как понимаю там на данный момент нет карательных мер)
З.Ы.
и если это такой заразный вирус почему им не болеет карательная машина - полиция и армия?
в том числе пограничники - которые первые соприкасаются с вирусом? или их святые маски спасают?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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